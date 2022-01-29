ТОП-5 заборонених слів, які хороші батьки не говорять своїй дитині

Психологи розповіли, що навіть невинне «розумниця» може негативно позначитися на самоідентифікації маленької людини.





Часто дорослі недооцінюють роль слів у дітей. Випадкова фраза може викликати сильні емоції і вплинути на все життя дитини. Уважно стежте, що ви кажете своєму малюкові і як його називаєте. Навіть ласкаві слова можуть зіпсувати життя дитині.

«Командирка»

Часто жартома дітей з лідерськими якостями називають командирами. Якщо це слово вживається у жіночому роді, воно може сприйматися як знущання. Дівчинка може вважати, що у неї погано виходить, тож її так називають.

Якщо ваша дівчинка намагається самоствердитися, керуючи іншими, навчіть її поводитися ввічливо, і в жодному разі не вішайте на неї глузливий ярлик.

«Розумник»

Визнайте, ви часто використовуєте слово “розумник”, щоб похвалити дитину. Але в майбутньому воно може зіграти з вашим чадом злий жарт. Коли дитина, яка вважає себе вічним переможцем, зрозуміє, що це не так, вона надто сильно розчарується у собі. Не треба вигадувати компліменти, краще просто заохотити конкретну дію, наприклад, «Мені дуже подобається твій малюнок».

«Дурник»

Навіть якщо батьки називають свою дитину дурником не зі зла, вони дуже принижують свого малюка. І він відчуває це набагато краще, ніж ви можете припустити. Головні люди у житті дитини повинні показувати любов та повагу, а не знищувати самооцінку змалку. Можете бути впевнені, що малюк дуже буквально сприймає слова своїх батьків.

«Брехун»

Діти брешуть не через злий намір. Вони просто шукають вихід із неприємної ситуації і не завжди вибирають правильний шлях. При цьому самі батьки змушують дитину брехати, боячись образити рідних та друзів. Якщо ви підозрюєте, що малюк бреше – не вішайте на нього ярлик брехуна. Поясніть, що ви відчуваєте брехню та розберіться в причинах разом.

«Принцеса»

Не називайте вашу доньку принцесою, якщо вона не на ранку в костюмі чарівної принцеси. Виняток, дівчинка, яка часто грає в принцес і асоціює себе з героїнею казки. Не нав’язуйте малюку ярлик, щоб не ускладнити йому самоідентифікацію. Допоможіть дитині самостійно зрозуміти, ким вона є.

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