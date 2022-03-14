Психологи розповіли, як не піддаватися зомбуванню в умовах інформаційних атак

Людиною дуже легко маніпулювати, якщо у поведінці зійдуться кілька якостей характеру. У цьому впевнені психологи.





Люди діють автоматично, тож часто здається, що поведінка запрограмована. Але як запідозрити у співрозмовнику чи розглянути у поведінці схильність до зомбування. Розбираємось разом із нейропсихологом.

Зомбовані люди зазвичай насилу приймають рішення самостійно. Вони потребують чужої думки та підтримки інших людей. Саме вони найбільше піддаються маніпуляціям.

Нейропсихологи стверджують, що такі люди дуже залежні від чужої думки. Їм простіше повірити та прийняти чужу точку зору, ніж сперечатися з кимось і витрачати час на формування власної позиції.

Також до маніпуляцій схильні ті, хто не бажає розбиратися в собі і воліє скинути вину на інших. Такі люди не можуть розбиратися зі своїми почуттями. Цим можуть користуватися інші люди, які охоче почнуть свої маніпуляції.

Психологи стверджують, що джерело бід таких людей – нездорові стосунки у сім’ї. Але вони цього не розуміють.

Зомбі мають нерегулярний градус емоцій. Вони відчувають все й одразу. Цим і користуються маніпулятори. Вони грають на почуттях і залякують жертву ще сильніше. Це відключає частину мозку, що відповідає за логічне мислення.

Як зазначають психологи, уміння бачити ситуацію з різних боків та шукати підтвердження всім фактам – це і є логіка.

Якщо у людині сходяться різні чинники, особливо надмірна емоційність і відсутність логічного мислення, вона перетворюється на легку жертву для маніпуляторів.

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