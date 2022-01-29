Хорошие родители никогда не говорят эти 5 слов своему ребенку

Психологи рассказали, что даже безобидное «умница» может негативно сказаться на самоидентификации маленького человека.





Часто взрослые недооценивают роль слов в воспитании детей. Случайная фраза, может вызвать сильные эмоции и повлиять на всю жизнь ребенка. Внимательно следите, что вы говорите своему малышу и как его называете. Даже ласковые слова могут испортить жизнь ребенку.

«Командирша»

Часто в шутку детей с лидерскими качествами называют командирами. Если это слово употребляется в женском роде, оно может восприниматься как издевательство. Девочка может считать, что у нее плохо получается, поэтому ее так называют.

Если ваша девочка пытается самоутвердиться, руководя другими, научите ее вести себя вежливо, и ни в коем случае не вешайте на нее насмешливый ярлык.

«Умница»

Признайтесь, вы часто используете слово «умница», чтобы похвалить ребенка. Но в будущем оно может сыграть с вашим чадом злую шутку. Когда ребенок, считающий себя вечным победителем, поймет, что это не так, он слишком сильно разочаруется в себе. Не нужно придумывать комплименты, лучше просто поощрить конкретное действие, к примеру, «Мне очень нравится твой рисунок».

«Тупица»

Даже если родители называют своего ребенка дурачком или тупицей не со зла, они очень унижают своего малыша. И он чувствует это куда лучше, чем вы можете предполагать. Главные люди в жизни ребенка должны показывать любовь и уважение, а не уничтожать самооценку с малых лет. Можете быть уверены, малыш очень буквально воспринимает слова своих родителей.

«Обманщик»

Дети врут не из-за злого умысла. Они просто ищут выход из неприятной ситуации и не всегда выбирают верный путь. При этом сами родители вынуждают ребенка врать, боясь обидеть родных и друзей. Если вы подозреваете, что малыш врет – не вешайте на него ярлык вруна. Поясните, что вы чувствуете ложь и разберитесь в причинах вместе.

«Принцесса»

Не называйте вашу дочь принцессой, если она не на утреннике в костюмы волшебной принцессы. Исключение, девочка, которая часто играет в принцесс и представляет себя героиней сказки. Не навязывайте малышке ярлык, чтобы не усложнять ей самоидентификацию. Помогите ребенку самостоятельно понять, кем он есть.

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