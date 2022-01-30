Lidl вривається на український ринок: чим мережа підкорила Європу і чи повторить успіх в Україні

Lidl давно підкорив Європу. Розповідаємо, чи спрацює така схема в Україні.





Секрет успіху Lidl – в товарах власної торгової марки. Вони займають близько 65% усіх товарів. Про це розповів генеральний директор інвестиційної групи VolWest Group Роман Корсак.

Він стверджує, що мережа тримається на власній продукції, так званих, товарах BTM.

У чому причина популярності товарів BTM

Популярність таких товарів пов’язана із низькими цінами. Справа в тому, що законодавство Європи та Америки не дозволяє магазинам з великим вибором товарів продавати продукцію відомих брендів за нижчими цінами, ніж у інших гравців ринку.

Розвиток BTM – єдиний спосіб реалізувати товари за низькими цінами, не втрачаючи якості.

Чи приживеться це в Україні

Головний конкурент Lidl на ринку України – АТБ. Цій торговій мережі немає сенсу розвивати товари BTM, оскільки в нашій країні поширена монополізація. Хоча таке явище має бути заборонено на рівні законодавства.

Що це означає? За словами експерта, великі гравці ринку домовляються з відомими брендами про вхідну ціну, бонуси і так далі.

Трапляється, що виробники забороняють проводити маркетингові активності з іншими мережами за ту ж ціну, що й у дискаунтера, погрожуючи штрафами або виведенням товару з асортименту. Тобто, якщо ти можеш продавати продукцію відомих брендів з ціною на 20-30% нижче за інші мережі, то який сенс у розвитку BTM товарів.

Чи варто чекати на Lidl в Україні

Експерти вважають, що поява Lidl у 2022 році є малоймовірною. До того ж якщо Lidl вийде на український ринок, можуть закритися інші українські мережі, наприклад, «Екомаркет».

Запуск торгової мережі займе щонайменше рік. І це при тому, що офіційної заяви від Lidl ще немає. Частково це пов’язано із складною політичною ситуацією в Україні.

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