Lidl врывается на украинский рынок: чем сеть покорила Европу и будет ли успех в Украине
Lidl давно покорил Европу. Рассказываем, сработает ли такая схема в Украине.
Секрет успеха Lidl – в товарах собственной торговой марки. Они занимают около 65% всех товаров. Об этом рассказал генеральный директор инвестиционной группы VolWest Group Роман Корсак.
Он утверждает, что сеть держится на собственной продукции, так называемых товарах BTM.
В чем причина популярности товаров BTM
Популярность таких товаров связана с низкими ценами. Дело в том, что законодательство Европы и Америки не разрешает магазинам с огромным выбором товаров продавать продукцию известных брендов по более низким ценам, чем у других игроков рынка.
Развитие BTM – единственный способ реализовать товары по низким ценам, не теряя качества.
Приживется ли это в Украине
Главный конкурент Lidl на рынке Украины – АТБ. Этой торговой сети нет смысла развиваться товары BTM, поскольку в нашей стране широко распространена монополизация. Хотя такое явление должно быть запрещено на уровне законодательства.
Что это значит? По словам эксперта, крупные игроки рынка договариваются с известными брендами о входной цене, бонусах и так далее.
Случается, что производители запрещают проводить маркетинговые активности с другими сетями за ту же цену, что в дискаунтера, угрожая штрафами или выведением товара с ассортимента.
То есть, если ты можешь продавать продукцию известных брендов с ценой на 20-30% ниже других сетей, то какой смысл в развитии BTM товаров.
Стоит ли ждать Lidl в Украине
Эксперты считают, что появление Lidl в 2022 году маловероятное. К тому же если Lidl выйдет на украинский рынок, могут закрыться другие украинские сети, например, «Экомаркет».
Запуск торговой сети займет минимум год. И это при том что официального заявления от Lidl еще нет. Отчасти это связано со сложной политической ситуацией в Украине.