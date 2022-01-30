5 небезпечних знахідок, які накличуть біду: ніколи не несіть їх додому

Підбираючи на вулиці якусь річ, особливо цінну, ми часто радіємо багатству. Але з такими речами можна принести в будинок невдачу, хвороби та нещастя.





Ми зібрали список із п’яти речей, які не можна піднімати на вулиці, а тим більше нести додому.

Монети

Трапляється, що люди навмисне викидають монети, особливо на перехрестях, щоб покращити своє фінансове становище. За допомогою монет усі грошові невдачі переносяться на того, хто їх забере.

Саме тому ніколи не піднімайте гроші. Інакше ви ризикуєте принести бідність та сварки у свою сім’ю.

Прикраси

Знайти прикрасу – до невезіння. Наші пращури добре знали і вірили, що прикраса тісно пов’язана зі своїм власником. Підібрати таку річ означає забрати собі всі проблеми.

Особливо це стосується кілець. Саме через них можна перейняти всі біди та нещасне кохання.

Голки та шпильки

Хто хоч трохи цікавиться езотерикою, добре знає, що негативною енергією найкраще заряджаються гострі предмети з металу. Саме з цієї причини голки та шпильки рідко бувають загубленими. Такі предмети викидають навмисно.

Гребінці

Гребінці, так само як прикраси, тісно пов’язані зі своїм власником, його емоціями, думками та минулим. У давнину гребінці використовували для магічних ритуалів.

Хрестик

Натільні хрести захищають свого власника від усього поганого. А ось втрачений хрестик – потужна енергетична зброя. Не торкайтеся такої знахідки, якщо не хочете забрати на себе всі гріхи господаря хрестика.

Як бачите, деякі речі не те, що не можна нести додому, до них краще не торкатися взагалі. Звичайно, далеко не завжди втрачене кільце або гаманець пов’язані з магією та негативною енергетикою. Але якщо ви знайшли подібні речі, постарайтеся якнайшвидше відшукати власника та не тримати втрачене кимось вдома.

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