5 опасных находок, которые привлекут беду: никогда не несите их в дом

Подбирая на улице какую-то вещь, особенно ценную, мы часто радуемся богатству. Но с такими вещами можно принести в дом невезение, болезни и несчастье.





Мы собрали список из пяти вещей, которые нельзя поднимать на улице, а тем более нести домой.

Монеты

Случается, что люди умышленно выбрасывают монеты, особенно на перекрестках, чтобы улучшить свое финансовое положение. С помощью монет все денежные неудачи переносятся на того, кто их заберет.

Именно по этой причине никогда не поднимайте деньги. Иначе вы рискуете принести бедность и ссоры в свою семью.

Украшения

Найти украшение – к несчастью. Наши предки хорошо знали и верили, что украшение тесно связано со своим владельцем. Подобрать такую вещь – значит забрать себе все проблемы.

Особенно это касается колец. Именно через них можно передать все беды и несчастную любовь.

Иглы и булавки

Кто хоть немного интересуется эзотерикой, отлично знает, что негативной энергией лучше всего заряжаются острые предметы из металла. Именно по этой причине иглы и булавки совсем не утеряны. Такие предметы выбрасывают намеренно.

Гребешки

Расчески, так же как украшения, тесно связаны со своим владельцем, его эмоциями, мыслями и прошлым. В древние времена гребешки использовали для магических ритуалов.

Крестик

Нательные кресты защищают своего владельца от всего плохого. А вот потерянный крестик – мощное энергетическое оружие. Не прикасайтесь к такой находке, если не хотите забрать на себя все грехи хозяина крестика.

Как видите, некоторые вещи не то что нельзя нести домой, к ним лучше не прикасаться. Конечно, далеко не всегда потерянное кольцо или кошелек связаны с магией и негативной энергетикой. Если вы нашли подобные вещи, постарайтесь побыстрее отыскать владельца и не держите находку дома.

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