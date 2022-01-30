Масові збої у роботі банкоматів ПриватБанку: гроші списують, але не видають

Українці масово скаржаться на збої в роботі банкоматів. У ПриватБанку проблему визнають та обіцяють усунути.





Клієнти розміщують скарги на популярному тематичному форумі Мінфін. Один із користувачів банку розповідає, що знімав гроші у банкоматі ПриватБанку з картки Monobank.

Перша транзакція була успішною і банкомат видав 1000 гривень. Після цього запросив ще 1000 – і тут стався збій. На екрані з’явився напис, що потрібно звернутися до банку, який видав картку, щоб отримати гроші.

Далі він зв’язався зі службою підтримки Monobank, де пообіцяли все вирішити. Після чого потерпілий пішов у магазин, а коли виходив, побачив біля неробочого банкомату співробітника Приватбанку.

Користувач розповідає, що підійшов до співробітника та розповів про ситуацію. Він повідомив, що вже все гаразд і можна зняти гроші, а ті, що не видали, банк поверне за кілька годин. Яким був його подив, коли банкомат знову не видав 1000 гривень з тієї ж причини.

Схожа ситуація сталася з іншою клієнткою банку. Вона знімала гроші із картки чоловіка. Банкомат зробив кілька спроб видати гроші, але нічого не вийшло, а на екрані з’явилося повідомлення про технічний збій.

Жінка одразу звернулася до співробітниці банку та дізналася, що гроші з рахунку списали. А це, між іншим, 3000 гривень. Чоловік залишив заявку на службу підтримки банку. За кілька днів заявку відхилили, оскільки проблем не виявили.

Як коментують ситуацію в Приватбанку

У ПриватБанку визнають проблему та стверджують, що вивчають кожен випадок окремо. Першому клієнту у банку пообіцяли повернути гроші у найкоротші терміни, передбачені міжнародною платіжною системою, але лише за зверненням банку, який видав картку.

Щодо другого випадку у банку відповіли, що нададуть інформацію виключно власнику картки.

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