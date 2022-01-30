Массовые сбои в работе банкоматов ПриватБанка: деньги списывают, но не выдают
Украинцы массово жалуются на сбои в работе банкоматов. В ПриватБанке проблему признают и обещают устранить.
Клиенты размещают жалобы на популярном тематическом форуме Минфин. Один из них рассказывает, что снимал деньги в банкомате ПриватБанка с карты Monobank.
Первая транзакция была успешной, и банкомат выдал 1000 гривен. После этого запросил еще 1000 – и тут произошел сбой. На экране появилась надпись, что нужно обратиться в банк, который выдал карту, чтобы получить деньги.
Далее он связался со службой поддержки Monobank, где пообещали все решить. После чего пострадавший пошел в магазин, а когда выходил, увидел возле нерабочего банкомата сотрудника ПриватБанка.
Пользователь рассказывает, что подошел к сотруднику и рассказал о ситуации. Он сообщил, что уже все в порядке и можно снять деньги, а те, что не выдали, банк вернет через несколько часов. Каково было его удивление, когда банкомат снова не выдал 1000 гривен по той же причине.
Похожая ситуация произошла с другой клиенткой банка. Она снимала деньги с карточки мужа. Банкомат сделал несколько попыток выдать деньги, но ничего не получилось, а на экране появилось сообщение о техническом сбое.
Женщина сразу обратилась к сотруднице банка и узнала, что деньги со счета списали. А это, между прочим, 3 000 гривен. Муж оставил заявку службе поддержки банка. Спустя несколько дней заявку отклонили, поскольку проблем не выявили.
Как комментируют ситуацию в ПриватБанке
В ПриватБанке признают проблему и утверждают, что изучают каждый случай отдельно. Первому клиенту в банке пообещали вернуть деньги в сроки, предусмотренные международной платежной системой, но только по обращению банка, выдавшего карту.
Касательно второго случая в банке ответили, что предоставят информацию исключительно владельцу карты