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Стало відомо, де в Україні найбільше заробляють: рейтинг по областях

29.01.2022
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Традиційно перше місце у рейтингу посідає столиця України.


У січні 2022 року найвищу зарплатню платили у Києві. Столиця вже вкотре демонструє найвищий рівень доходу. Зазначимо, що йдеться саме про Київ, а не область. В області ситуація набагато гірша.

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Середній рівень заробітної плати за січень 2022 року у Києві становив 31 000 гривень. На другому місці Одеська область із середньою зарплатою у 22 000 гривень. Далі за рейтингом ситуація з рівнем заробітної плати виглядає так:

  • 19 600 гривень у Миколаївській області;
  • 19 000 гривень у Сумській;
  • 18 700 гривень – Дніпропетровська область.

А ось останні п’ять місць рейтингу за рівнем заробітної плати займають такі регіони:

  • Чернівецька область – 12 800 гривень;
  • Тернопільська – 12 700 гривень;
  • Черкаська та Івано-Франківська – 12 600 гривень;
  • Київська область – 12300 гривень;
  • Закарпатська – 12200 гривень.

Варто зазначити, що протягом 2021 року середня зарплата за актуальними вакансіями сильно погіршилася: з 32 799 гривень до 17 100 гривень. Особливо негативна динаміка спостерігається у Харківській області.

Загалом ситуація не тішить, незважаючи на зростання рівня інфляції, зарплати не надто збільшилися.

А ось однією з найбільш високооплачуваних професій є професія Ream lead, Senior Media Buyer. Найпростішими словами арбітражник. Суть роботи полягає у купівлі товарів або активів на одному ринку за низькою ціною та перепродажу за вищою.

Вимоги до такого фахівця будуть такими:

  • пошуки альтернативних методів та купівлі продукції;
  • ведення команди з 5-8 арбітражників та їх мотивація;
  • оптимізація робочого процесу;
  • ведення звітів;
  • вміння працювати з більшими бюджетами – від 1 тисячі доларів на день;
  • досвід роботи від 2 років.

Такий фахівець може мати необмежений дохід. Він повністю залежить від конверсії, тобто від покупок, а ті, від кількості відвідувачів сайту. Роботодавець стверджує, що дохід може становити від 100 до 500 тисяч гривень на місяць.

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29.01.2022
1 хвилина на прочитання

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