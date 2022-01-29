Стало відомо, де в Україні найбільше заробляють: рейтинг по областях

Традиційно перше місце у рейтингу посідає столиця України.





У січні 2022 року найвищу зарплатню платили у Києві. Столиця вже вкотре демонструє найвищий рівень доходу. Зазначимо, що йдеться саме про Київ, а не область. В області ситуація набагато гірша.

Середній рівень заробітної плати за січень 2022 року у Києві становив 31 000 гривень. На другому місці Одеська область із середньою зарплатою у 22 000 гривень. Далі за рейтингом ситуація з рівнем заробітної плати виглядає так:

19 600 гривень у Миколаївській області;

19 000 гривень у Сумській;

18 700 гривень – Дніпропетровська область.

А ось останні п’ять місць рейтингу за рівнем заробітної плати займають такі регіони:

Чернівецька область – 12 800 гривень;

Тернопільська – 12 700 гривень;

Черкаська та Івано-Франківська – 12 600 гривень;

Київська область – 12300 гривень;

Закарпатська – 12200 гривень.

Варто зазначити, що протягом 2021 року середня зарплата за актуальними вакансіями сильно погіршилася: з 32 799 гривень до 17 100 гривень. Особливо негативна динаміка спостерігається у Харківській області.

Загалом ситуація не тішить, незважаючи на зростання рівня інфляції, зарплати не надто збільшилися.

А ось однією з найбільш високооплачуваних професій є професія Ream lead, Senior Media Buyer. Найпростішими словами арбітражник. Суть роботи полягає у купівлі товарів або активів на одному ринку за низькою ціною та перепродажу за вищою.

Вимоги до такого фахівця будуть такими:

пошуки альтернативних методів та купівлі продукції;

ведення команди з 5-8 арбітражників та їх мотивація;

оптимізація робочого процесу;

ведення звітів;

вміння працювати з більшими бюджетами – від 1 тисячі доларів на день;

досвід роботи від 2 років.

Такий фахівець може мати необмежений дохід. Він повністю залежить від конверсії, тобто від покупок, а ті, від кількості відвідувачів сайту. Роботодавець стверджує, що дохід може становити від 100 до 500 тисяч гривень на місяць.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿