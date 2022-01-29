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Стало известно, где в Украине зарабатывают больше всего: рейтинг по областям

29.01.2022
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Традиционно первое место в рейтинге занимает столица Украины.


В январе 2022 года самую высокую зарплату платили в Киеве. Столица уже в который раз показывает самый высокий уровень дохода. Отметим, что речь идет именно о Киеве, а не области. В области ситуация куда хуже.

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Средний уровень заработной платы за январь 2022 года в Киеве составил 31 000 гривен. На втором месте Одесская область со средней зарплатой в 22 000 гривен. Дальше по рейтингу ситуация с уровнем заработных плат выглядит следующим образом:

  • 19 600 гривен в Николаевской области;
  • 19 000 гривен в Сумской;
  • 18 700 гривен – Днепропетровская область.

А вот последние пять мест рейтинга по уровню заработной платы занимают такие регионы:

  • Черновицкая область – 12 800 гривен;
  • Тернопольская – 12 700 гривен;
  • Черкасская и Ивано-Франковская – 12 600 гривен;
  • Киевская область – 12 300 гривен;
  • Закарпатская – 12 200 гривен.

Стоит отметить, что на протяжении 2021 года средняя зарплата по актуальным вакансия сильно ухудшилась: с 32 799 гривен до 17 100 гривен. Особенно негативная динамика наблюдается в Харьковской области.

В целом ситуация не радует несмотря на рост инфляции, зарплаты не слишком увеличились.

А вот одной из наиболее высокооплачиваемых профессий сегодня является профессия Ream lead, Senior Media Buyer. Простыми словами арбитражник. Суть работы заключается в покупке товаров или активов на одном рынке по низкой цене и перепродаже по более высокой.

Требования к такому специалисту будут следующими:

  • поиски альтернативных методов и покупки продукции;
  • ведение команды с 5-8 арбитражников и их мотивация;
  • оптимизация рабочего процесса;
  • ведение отчетов;
  • умение работать с большими бюджетами – от 1 тысячи долларов в день;
  • опыт работы от 2 лет.

Такой специалист может получать неограниченный доход. Он полностью зависит от конверсии, то есть от покупок, а те от количества посетителей сайта. Работодатель утверждает, что доход может составлять от 100 до 500 тысяч гривен в месяц.

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29.01.2022
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