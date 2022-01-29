Топ-5 жінок, яких чоловіки ніколи не візьмуть за дружину

Психологи стверджують, що гідні чоловіки дуже старанно обирають супутницю життя. Їм не потрібні стерви, яскраві блондинки та домашні клуші. Яких ще жінок уникають чоловіки – розповів Ярослав Самойлов.





Дівчина – “свій пацан”

Визначити таку дуже просто за стилем мілітарі. Вона поводиться так, ніби відслужила у ПДВ: сама заб’є цвях, притягне важкі пакети, а треба буде – збудує будинок. Вона ніколи не звернеться до сильної статті за допомогою.

Така дівчина стане справжнім другом, але як дружину її навряд чи виберуть. Зазвичай за фасадом сильної жінки ховається відсутність любові та вразливість. Поряд із такою дівчиною чоловік не почуватиметься лідером, а тому залишить її слабакам.

Типова блондинка

Хороша зовнішність, примхливий настрій і голова, не обтяжена інтелектом – такі дівчата не вміють зберігати таємниці, а в разі чого роблять безневинні очі.

Постійно веселу і милу дівчину хочеться оберігати і обдаровувати, але чоловіки розуміють, що з такою красунею нема про що говорити, а її дурниці тільки дратуватимуть.

Погана дівчинка

У її лексиконі переважає мат. Прийти додому під ранок – для неї норма. Вона ненавидить “правильних” дівчаток і вважає їх старомодними. Така дівчина-свято хоче спробувати все й одразу.

Знайти партнера для неї – найменша з проблем. Але зазвичай це супутники на одну ніч. На думку чоловіків, така дівчинка буде чудовою коханкою, але ніяк не вірною супутницею на все життя.

Домашня клуша

Комфорт в будинку, аромат свіжоприготовленої їжі, випрасовані сорочки – що ще потрібне для щастя сімейному чоловікові. Здавалося б, жінка, яка створює затишок – справжня знахідка. Але чоловікові швидко набриднуть бігуді та розношені капці.

Така передбачуваність швидко набридне і уб’є кохання, адже якому успішному чоловікові цікаво слухати про ціни на ринку та 100500 рецепт борщу.

Вічна дитина

Ніжні та безпорадні, покірні та бажаючі бути в тіні. Вони хочуть, щоб чоловік почував себе сильним. Така жінка трохи тупне ніжкою і мило посміхнеться, але не намагатиметься усунути проблему самостійно.

Спочатку така інфантильність розчулює, але в довгостроковій перспективі безпорадність зведе з розуму будь-якого чоловіка. Така жінка сподобається справжнім тиранам, які не залишають права вибору, а ось успішний чоловік не захоче замість супутниці отримати дитину.

Психолог зазначає, що такий типаж у чистому вигляді трапляється нечасто. Але попереджений – значить озброєний.

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