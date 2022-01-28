Шахраї створили новий спосіб обкрадати українців: як не стати жертвою обману, роблячи покупки на OLX
Зловмисники створили новий спосіб обману. На OLX вони продають нібито дешеві телефони, пропонуючи скористатися доставкою OLX. В результаті шахраї надсилають інформацію про посилку співучасникам, які замість клієнта забирають товар і заявляють, що до нього немає зауважень.
Про цю схему розповів у своєму Tik-Tok каналі Станіслав Вознесенський. Шахраї вважають за краще користуватися Укрпоштою, щоб отримати посилку без посвідчення особи.
Як розповів потерпілий, він хотів купити iPhone 12 mini. У магазинах його ціна близько 23 тисячі гривень, а на OLX пропонували за 12 тисяч гривень. Потім він почав відслідковувати пересування посилки у додатку і прийшов на пошту одразу після доставки. Він оглянув посилку і виявив, що в ній сік та шоколадка замість телефону. Чоловік відмовився від посилки, а гроші йому повернули.
Пізніше він зустрів співробітницю пошти, яка розповіла, що після нього з його даними за посилкою прийшла інша людина.
Він хотів забрати посилку, від якої раніше відмовився Станіслав. Чоловік вважає, що шахраї за гроші наймають людей, щоб ті забрали посилку, а люди навіть не здогадуються, що їх використовують.
Якби чоловік не прийшов до відділення першим, а шахрай забрав посилку, довести свою правоту було б дуже складно. Повернути гроші було б майже неможливо.
Як не стати жертвою обману:
- ніколи не піддавайтеся спокусі купити товар набагато дешевше за ринкову ціну або хоча б дізнавайтеся причину;
- користуйтеся послугами поштових операторів, які ретельно перевіряють документи або користуйтесь адресною доставкою додому;
- вивчайте відгуки про продавця та користуйтеся послугами надійних магазинів, а не сумнівних людей.