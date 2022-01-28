В березні пенсіонерам дорахують по 700 гривень: хто першочергово отримає доплату?

Весна цього року для багатьох пенсіонерів почнеться з приємної новини. Їм дорахують по кілька сотень гривень до пенсії. Хтось отримає ледь більше сотні гривень, тоді як іншим доплатять по 400, 500 і навіть 700 грн.





Індексація відбудеться у зв’язку з ростом прожиткового мінімуму, завдяки чому зростуть не лише пенсії, а й мінімальна зарплата. Кому перерахують гроші першочергово? Та хто претендує на найбільшу виплату? Розповідаємо.

В березні підвищення отримає чотири категорії громадян

В першу чергу пенсії підвищать найбільш вразливим категоріям населення. А також тим, хто підпадає під так званий “віковий” перерахунок.

По 700 грн у березні отримають військовослужбовці. На 400 грн підвищать мінімальну пенсії, яку отримують особи з інвалідністю. А також ті особи, що отримали травми, які призвели до інвалідності в результаті ліквідації аварії на ЧАЕС. Страхові пенсії, які були призначені до 2019 року в середньому збільшаться на 500 грн. По 300 грн дорахують пенсіонерам, яким виповнилося по 70 років. Загалом, доплата стосується вікової категорії 70-75 років. Щоправда, тут ще не все однозначно, адже раніше була інформація, що дана надбавка очікується не раніше жовтня.

Загалом, на кінець 2022 року українські пенсії мали б суттєво видозмінитися. Навіть мінімальна соціальна допомога, яка зараз становить 1854 гривні, до кінця року мала б перевищити 2000 грн. Загалом, мінімальна пенсія по Україні для осіб, які мають весь необхідний стаж, становитиме 2600 грн, а згодом й 3000. Середня пенсія перевищить позначку у 4500. Зросте й максимальна виплата, яку отримує трішки більше 3% українців. Ця сума перевищить 20 000 грн.

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