Мошенники создали новый способ обкрадывать украинцев: как не стать жертвой обмана, делая покупки на OLX

Злоумышленники создали новый способ обмана. На OLX они продают якобы дешевые телефоны и предлагаются пользоваться OLX доставкой. В итоге мошенники отправляют информацию о посылке соучастникам, которые вместо клиента забирают товар и заявляют, что к нему нет замечаний.





Об этой схеме рассказал на своем Tik-Tok канале Станислав Вознесенский. Мошенники предпочитают пользоваться Укрпочтой, чтобы получить посылку без удостоверения личности.

Как рассказал пострадавший, он хотел купить iPhone 12 mini. В магазинах его цена около 23 тысяч гривен, а на OLX предлагали за 12 тысяч гривен.

Затем он начал отслеживать передвижение посылки в приложении и пришел на почту сразу после доставки. Он осмотрел посылку и обнаружил, что в ней сок и шоколадка вместо телефона. Мужчина отказался от посылки, а деньги ему вернули.

Позже он встретил сотрудницу почты, которая рассказала, что после него с его данными за посылкой пришел другой человек.

Он хотел забрать посылку, от которой ранее отказался Станислав. Мужчина считает, что мошенники за деньги нанимают людей, чтобы те забрали посылку, а люди даже не догадываются, что их используют.

Если бы мужчина не пришел в отделение первым, а мошенник забрал посылку, то доказать свою правоту было бы очень сложно. Вернуть деньги было бы почти невозможно.

Как не стать жертвой обмана:

никогда не поддавайтесь искушению купить товар намного дешевле рыночной цены или хотя бы узнавайте причину;

пользуйтесь услугами почтовых операторов, которые тщательно проверяют документы или пользуйтесь адресной доставкой домой;

изучайте отзывы о продавце и пользуйтесь услугами надежных магазинов, а не сомнительных людей.

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