В Украине уже работает 5G: известная зона покрытия и оператор

На машиностроительном заводе «Корум Свет шахтера» в Харькове обнаружили частную сеть 5G. Ее развернули с помощью мобильного оператора Vodafone и компании Ericsson. Информация о подключении предприятия к сети 5G появилась на официальном сайте оператора сотовой связи Vodafone.





На заводе действует частная технологическая 5G связь. Работу сети обеспечивает 5G компания Ericsson. При этом к сети невозможно подключиться за пределами предприятия. Она запущено исключительно для использования на заводе и предназначена для отслеживания производственных процессов.

К частной сети подключены мобильные устройства, системы удаленного и автоматизированного контроля предприятия, оборудование и управляющие устройства. К примеру, 5G модем установлен в очистном комбайне. Такая инновация позволяет собирать информацию о состоянии оборудования в режиме реального времени и передавать ее на сервер предприятия.

Первые тестирования подтверждают, что такую технологию можно применять даже под землей.

Согласно информации с сайта группы SCM, которая принадлежит Ринату Ахметову, завод «Корум Свет шахтера» в Харькове включен в состав «Корум-групп» и энергокомпании ДТЭК Энерго и является одним из активов SCM.

Вероятно, внедрение новой технологии откроет больше возможностей для полного контроля производственных процессов. Подключение к сети 5G позволит следить за работой предприятия в режиме реального времени, а значит, в случае неполадок специалисты оперативно решат проблему, что в разы снизит возможные убытки.

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