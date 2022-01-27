Netflix экстренно эвакуировал актеров и сотрудников из Киева

Съемочная группа популярного израильского сериала Фауда, который выходит на Netflix, срочно покинула украинскую столицу из-за риска вторжения Российской Федерации. В Киеве снимали четвертый сезон сериала.





Команда экстренно покинула Украину посреди съемочного процесса. Решение о выезде со страны приняли после консультации с Министерством иностранных дел Израиля. Поскольку угроза со стороны Российской Федерации сейчас довольно высокая, многие страны уже сейчас стараются не поддавать своих граждан в Украине лишнему риску.

Как сообщает журналист Александр Пасховер с Израиля, на прошлой неделе израильское МИД открыло доступ к специально созданному сайту, и попросило всех граждан Израиля, которые пребывали в Украине, внести туда контактную информацию.

Вероятная причина таких действий – организация эвакуации с Украины в случае военной агрессии со стороны Российской Федерации. Очень вероятно, что Россия блефует, и до вторжения в Украину дело не дойдет. Но многие страны предпочитают перестраховаться.

В то же время Израиль не спешит забирать с Киева своих граждан и сотрудников дипломатических ведомств. Эту информацию подтверждает посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Израильский сериал Фауда рассказывает о работе антитеррористического подразделения, бойцы которого работают под прикрытием на палестинских территориях. В официальном описании к сериалу говорится, что лучший агент Израиля в отставке возвращается на службу, чтобы отыскать боевика из Палестины. Это тянет за собой ряд события.

В Киеве снимали сцены, которые по сюжету разворачиваются в Брюсселе. Главные герои занимались освобождение похищенного человека и боролись с террористами.

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