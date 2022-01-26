Есть только одна болезнь, при которой нужен постельный режим: Комаровский шокировал заявлением

Что мы часто слышим от врачей, когда заболели? Необходимо побольше пить жидкости и сохранять постельный режим. Это рекомендуется и взрослым и детям, мол организму нужно меньше напрягаться, чтобы все свои силы направлять на борьбу с болезнью. Но оказывается, современная медицина и мировые медики против этой старой, как мир рекомендации.





Комаровский заявил, что постельный режим наоборот вредит организму и провоцирует появление осложнений. Мол известные американские и европейские медики такого же мнения, как и он. Поэтому отечественным медикам следует постепенно отходить от устаревших советов, а пациентам больше интересоваться актуальной информацией и доказательной медициной.

Лежать нужно только тогда, когда двигаться невозможно

Комаровский заявил, что при ОРВИ, ангинах, простудах и других болячках не нужно постоянно лежать. Надо побольше двигаться, чтобы разрабатывать дыхательный аппарат, а еще насыщать кровь кислородом. В противном случае вы чувствуете одышку и полный упадок сил. Наверное, каждому известно то неприятное состояние, когда после болезни перед глазами постоянно появляются черные точки.

Чтобы такого не было, нужно меньше лежать и больше двигаться. Медик говорит, что теперь даже после сложных операций врачи как можно скорее пытаются поднять пациента на ноги и заставляют его ходить.

Единственная болезнь, действительно нуждающаяся в постельном режиме это дифтерия, а также те случаи, когда с кровати человек просто банально не может встать.

Комаровский развенчал миф и о том, что во время болезни нельзя гулять по улице. Конечно, если во дворе -20, то лучше не высовываться, но в целом неторопливая прогулка по свежему воздуху пойдет только на пользу.

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