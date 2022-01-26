Польша удивила украинских заробитчан: в 2022 будет много перемен

Украинцы в очень большом количестве и на постоянной основе ездят в соседнюю Польшу на работу. Это обусловлено большим количеством работы и высокими зарплатами.





Например, в месяц можно заработать до 1000 долларов, а в Украине такую ​​работу найти практически нереально. Ездят и мужчины и женщины. Работают в большинстве своем на различных предприятиях, весной и летом на огородах, строительстве, складах и т.д.

В период карантина Польша столкнулась с нехваткой рабочей силы, ведь из-за закрытия границ, когда выезжать из Украины могли не все. И в связи с этим в стране ввели несколько изменений, касающихся трудоустройства иностранцев и украинцев, в том числе.

Легально трудоустроиться стало проще

Раньше польские работодатели не слишком стремились брать на работу украинцев, приехавших всего на месяц, два или даже три. А тем более никто не хотел трудоустраивать на такой короткий срок официально по договору. С конца 2021 все немного изменилось. Польские компании стали более лояльными, и теперь принимают работников практически на любой срок.

Среди других изменений:

Повышение заработной платы. Зарплаты в Польше выросли на несколько процентов, особенно некоторые профессии, как вот водители. Количество свободных вакансий увеличилось. Раньше найти работу было труднее, а теперь свободных мест очень много, можно выбирать из того, что не только выгодно, но и поближе к дому или с бесплатным жильем. Легальная работа. Ну, и все чаще украинцев начали трудоустраивать легально. Это прекрасно в первую очередь для них, ведь при нелегальной работе есть риск быть депортированным, есть риск остаться обманутым и без оплаты труда.

Украина опасается, не увеличится ли поток мигрантов с такими изменениями, но пока что статистика не демонстрирует сильных изменений. Количество заробитчан примерно такое же, как и всегда.

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