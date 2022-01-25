В МВД объяснили, почему не могут найти “минеров”, терроризирующих Украину

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что последний месяц сообщения о минировании поступают с территории Российской Федерации или оккупированных территорий Украины. Также зафиксирована ложная информация с Беларуси.





По словам министра МВД, за последний месяц ведомство получило более пяти сотен ложных сообщений о взрывчатке в школах, торговых центрах, больницах и так далее. Сообщается, что эти сообщения используются в качестве инструмента гибридной войны.

По данным сотрудников киберполиции Украины, примерно 70% всех сообщений поступают с оккупированных территорий Украины или с России. Также ложные сообщения поступали с Беларуси, и лишь одно из территории Украины. Уточняется, что поступают не только звонки, но и сообщения на электронную почту.

Монастырский объясняет, что установить личность субъекта, который направил ложное сообщение, почти невозможно. Киберполицейским удается установить, что IP-адрес, к которому привязана электронная почта, находится на территории Российской Федерации. Получить более точную информацию невозможно.

Глава МВД сообщает, что в Украине к подобным нарушениям чаще всего причастны несовершеннолетние. С ними проводятся беседы, так как они не могут притягиваться к уголовной ответственности.

Напомним, что с начала 2022 года в Украине существенно увеличилось количество сообщений о минировании. Правоохранители связывают их с активизацией гибридной войны против Украины. К счастью, все сообщения оказались ложными. Но они несут существенные убытки для Украины, ведь каждый выезд группы специалистов на место «минирования» стоит бюджету страны немалых денег.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿