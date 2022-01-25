В МВС пояснили, чому не можуть знайти “мінерів”, які тероризують Україну

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що останній місяць повідомлення про мінування надходять із території Російської Федерації або окупованих територій України. Також зафіксовано хибну інформацію з Білорусі.





За словами міністра МВС, за останній місяць відомство отримало понад п’ять сотень хибних повідомлень про вибухівку в школах, торгових центрах, лікарнях тощо. Силовики припускають, що ці повідомлення використовуються як інструмент гібридної війни.

За даними співробітників кіберполіції України, приблизно 70% усіх повідомлень надходять з окупованих територій України або Росії. Також хибні повідомлення надходили з Білорусі, і лише одне з території України. Уточнюється, що надходять як дзвінки, так і повідомлення на електронну пошту.

Монастирський пояснює, що встановити особу суб’єкта, який надіслав таке повідомлення, майже неможливо. Кіберполіцейським вдається встановити, що IP-адреса, до якої прив’язана електронна пошта, знаходиться на території Російської Федерації. Отримати більш точну інформацію неможливо.

Глава МВС повідомляє, що в Україні до подібних порушень найчастіше причетні неповнолітні. З ними проводяться бесіди, оскільки вони не можуть притягуватися до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що з початку 2022 року в Україні суттєво збільшилася кількість повідомлень про мінування. Правоохоронці пов’язують їх із активізацією гібридної війни проти України. На щастя, всі повідомлення виявилися помилковими. Але вони завдають суттєвих збитків для України, адже кожен виїзд групи фахівців на місце «мінування» коштує бюджету країни чималих грошей.

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