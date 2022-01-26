У Китаї запустять безпечний ядерний реактор: людство може не боятися повторення Чорнобиля

Китайські дослідники представили безпечний ядерний реактор. У цьому невеликому пристрої не використовується вода для охолодження. У разі аварії такий механізм не завдасть шкоди навколишньому середовищу.





Вчені з Китаю розповіли про створення першого експериментального ядерного реактора, в якому для охолодження не буде використовуватися вода. Прототип розплавленого-сольового реактора, який працює на рідкому торії замість урану, буде набагато безпечнішим за традиційні реактори.

Справа в тому, що торій швидко охолоджується і твердне при контакті з повітрям. Тобто, у разі будь-якого витоку, в довкілля потрапить менше радіації, ніж при витоку з традиційних реакторів.

Враховуючи, що такий реактор не потребує води, його можна використовувати у пустельних регіонах. Перший комерційний реактор побудують не раніше 2030 року в міста Увей. Влада Китаю планує побудувати кілька реакторів у малонаселених пустелях і рівнинах на заході Китаю.

Дослідники стверджують, що компактні реактори мають більше переваг. Серед усього слід зазначити їх економічність та гнучкість. На думку експертів, такі реактори відкривають перспективи переходу на безпечну та екологічно чисту енергію. Вчені прогнозують, що у найближчій перспективі такі реактори широко поширяться у всьому світі.

Загалом це дуже хороша новина, адже атомна енергетика дешева, проте багато країн світу відмовляються від використання атомних електростанцій для одержання електрики. Але якщо з’явиться безпечніший спосіб отримання дешевої електрики, він точно пошириться у всьому світі.

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