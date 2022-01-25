За свет можно платить меньше: украинцам назвали приборы, которые высасывают целое состояние

Зимняя коммуналка – не повод для шуток. Некоторых потребителей эта статья расходов лишает почти половины зарплаты. Но как оказалось, украинцы все же могут повлиять на конечные суммы в платежках. К примеру, сократив месячное потребление электроэнергии.





Как пояснил глава Союза потребителей комуслуг Олег Попенко, чтобы уменьшить чек за свет, нужно заменить некоторые электроприборы на энергоэффективные. Речь идет о технике с маркировкой «А+++». В первую очередь стоит приобрести оборудование, которое используется чаще всего и потребляет наибольшее количество энергии, например холодильник, телевизор, микроволновку или стиральную машину. Это поможет сократить потребление энергоресурса на 30 или даже 50 киловатт в месяц. То есть сумма в платежке снизится на 50–80 грн.

Если же возможности приобрести новую технику у гражданина нет, то существует множество других способов уменьшить количество использованной энергии без лишних затрат.

ТОП-7 советов

Стиральная машина. На этом устройстве можно сэкономить до 35% энергии. Для этого необходимо установить температуру стирки на 30 градусов вместо 40.

Холодильник. Если холодильник разместить подальше от батарей и не прижимать к стенам, он будет потреблять по крайней мере на 15% меньше энергоресурса.

Чайник. Всегда кипятите только то количество воды, которое вам нужно сейчас. Тогда на электрочайнике удастся сэкономить до 20% ресурса.

Бойлер. Чтобы бойлер не стал настоящей дырой в бюджете, его необходимо чистить от накипи хотя бы раз в полгода. А если установить на нем температурные параметры в пределах 45 и 55 градусов, то общая экономия будет составлять до 20%.

Пылесос. Загрязненные фильтры также могут накрутить до 20% лишней энергии.

Кондиционер. Грязный и неисправный климатизатор использует на 20-30% больше электричества. А если у вашего устройства еще и проблемы с фреоном, это просто «киловатты на ветер».

Мелкие электроприборы. Даже в режиме ожидания кофеварки, компьютеры, микроволновки и мультиварки потребляют немало энергии. Поэтому их следует выключать из сети, когда вы ими не пользуетесь.

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