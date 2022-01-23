Новые платежки за коммунальные услуги шокировали украинцев: дальше будет хуже

В стране откровенно нестабильная ситуация. Газа критически не хватает, отапливать котельные тоже не слишком есть чем. А так как цену на коммунальные платежи для населения не поднимали, то вынуждены “вытягивать” средства любыми другими способами.





Следовательно, в январских платежках люди получили сумасшедшие суммы. Досчитали лишние 600-800 грн даже тем, у кого уже давно индивидуальное отопление. А те, у кого централизованное, и вовсе вынуждены платить вдвое, а то и втрое больше.

Людям досчитывают средства за отопление подвалов, лестничных клеток и т.п.

Первое, что возмутило жителей многих городов, в частности Львова, Тернополя, это дополнительные суммы за то, что вроде бы людям отапливают подвалы в многоэтажках, лестничные клетки, чердаки и т.д. То есть, если в многоквартирном доме, по крайней мере, в одной квартире централизованное отопление, то этот тариф начислят абсолютно всем без исключения, учитывая только метраж квартиры.

Это сильно возмутило абсолютно всех без исключения, ведь в большинстве домов, на лестничных клетках, а тем более в подвалах вообще ничего не отапливается. Батареи давно холодные, а суммы, которые надо за них платить зашкаливают.

Для однокомнатных квартир насчитали по 200-300 грн., а для трехкомнатных — целых 800 грн. Говорят, подобную практику внедрят по всей стране.

Вдвое больше люди платят из-за новой методики учета

Ну и вторая проблема, это новые счетчики и новые методики учета, которые города массово внедрили в эксплуатацию с началом года. Следовательно, в Запорожье стоимость коммунальных услуг за однокомнатную квартиру выросла сразу втрое. И если раньше люди платили примерно 2000-2300 грн, то сейчас в чеках фигурирует более 6000 грн. Такая картина наблюдается в большинстве городов на Востоке и в Центре страны.

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