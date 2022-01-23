Monobank запускает собственные банкоматы: таких в Украине еще не было

Основатель Monobank показал дизайн банкоматов компании.





Приложение для интернет-банкинга Монобанк набирает популярность среди украинцев. Сооснователь компании Олег Гороховский на своей страница в фейсбук показал дизайн первых банкоматов.

О дате появления пока ничего не известно. Но устройства явно будут заметными, дизайн впечатляет.

Гороховский сообщает, что они не планировали делать обычную «железяку» со скучным дизайном или обращаться в агентства, чтобы там разработали уникальный дизайн. В итоге команда Monobank создала самый необычный дизайн банкомата, который точно будет бросаться в глаза. Фото банкоматов подтверждают, что им это удалось.

Вместо обычных банкоматов, они создали котоматы. Они выполнены в черном цвете с добавлением названия компании, а на черном экране нарисованы белые контуры мордочки кота – символа Монобанк. Более того, каждому банкомату дадут имя. Их видно на фото.

Также Олег Гороховский предложил пользователям посоревноваться в выборе имен для котов. Идеи, которые соберут больше всего лайков, нанесут на пять котоматов.

Авторам самых удачных вариантов обещают отправить платиновые карты, мерч и монопиво.

Пользователи охотно начали присылать свои идеи. Некоторые предложили очень интересные варианты: Горошек – от фамилии основателя компании, Кешик – от английского cash (наличные деньги) и другие.

Часть пользователей начала возмущаться именами котов, они пишут, что Рыжик на украинском будет Рудик, а Царапка – Дряпавка.

Напомним, что по итогам 2021 года Олег Гороховский сообщал, что, несмотря на пандемию, им удалось достичь отметки в 5 миллионов клиентов. Согласитесь, это впечатляющие результаты для банка, который существует лишь в телефоне.

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