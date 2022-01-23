Monobank запускає власні банкомати: таких в Україні ще не було

Засновник Monobank показав дизайн перших банкоматів компанії.





Додаток для інтернет-банкінгу Монобанк набирає популярність серед українців. Один із засновників компанії Олег Гороховський на своїй сторінці у фейсбуку показав дизайн перших банкоматів.

Про дату появи поки що нічого не відомо. Але пристрої очевидно будуть помітними, дизайн вражає.

Гороховський повідомляє, що вони не планували робити звичайну «залізяку» з нудним дизайном або звертатися до агентств, щоб там розробили унікальний дизайн. У підсумку команда Monobank створила найнезвичайніший дизайн банкомату, який точно впадатиме в очі. Фото банкоматів підтверджують, що їм це вдалося.

Замість звичайних банкоматів вони створили котомати. Вони виконані в чорному кольорі з додаванням назви компанії, а на чорному екрані білим намальовані контури мордочки кота – символу Монобанк. Більше того, кожному банкомату дадуть ім’я. Їх видно на фото.

Олег Гороховський запропонував користувачам позмагатися у виборі імен для котів. Ідеї, які зберуть найбільше лайків, будуть нанесені на п’ять котоматів.

Авторам найуспішніших варіантів обіцяють відправити платинові карти, мерч та монопиво.

Користувачі охоче почали надсилати свої ідеї. Деякі запропонували дуже цікаві варіанти: Горошок – від прізвища засновника компанії, Кешик – від англійського cash (готівка) та інші.

Частина користувачів почала обурюватися іменами котів, вони пишуть, що Рижик українською буде Рудик, а Царапка – Дряпавка.

Нагадаємо, що за підсумками 2021 року Олег Гороховський повідомляв, що, незважаючи на пандемію, їм вдалося досягти позначки 5 мільйонів клієнтів. Погодьтеся, це вражаючі результати для банку, який існує лише у телефоні.

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