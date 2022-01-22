Втричі більше ніж за минулий місяць: платіжки за комуналку засмутили українців

Грудневі платіжки за опалення для деяких українців стали справжнім шоком. І це враховуючи доволі теплу як на перший місяць зими погоду. За весь грудень було лише 3-4 справді морозних дні. Натомість платіжки українців подекуди навіть утричі переважили рахунок за листопад.





Причина таких катастрофічних сум у квитанціях за опалення не лише у високій ціні газу. Важливу роль відіграє також якісна теплоізоляція опалюваних приміщень.

Візьмемо за зразок два будинки, розташовані у Києві на вулицях Чорнобильській та Закревського. Для мешканців першої багатоповерхівки на вулиці Чорнобильській вартість обігріву одного квадратного метра помешкання у грудні склала 25 грн. Тоді як у будинку на Закревського, який нещодавно утеплили, пожильці заплатили всього по 18,5 грн за обігрів 1 кв. м.

У будинках з утепленими вікнами, стінами та комунікаціями вартість опалення може не доходити навіть до 11 грн за 1 кв. м. Натомість мешканці багатоповерхівок із мінімальною теплоізоляцією, та відсутністю індивідуального теплового пункту, платитимуть за ту саму послугу вже по 30 грн за квадрат.

Як зазначив у своєму коментарі голова Спілки споживачів компослуг Олег Попенко, шалені суми у платіжках за грудень – це ще не межа. Адже справжніх морозів поки що так і не було. А от на кінець січня та лютий синоптики прогнозують щонайменше -10…-15 градусів. Якщо цей прогноз справдиться, страшно навіть уявити, скільки українці заплатять за тепло.

Експерт приводить у приклад ситуацію, що мала місце минулого року. Тоді тепловики, як і зараз, обіцяли не підіймати ціни на опалення. Та у лютому, коли приморозило, платіжки стали “важчими” не на жарт. На думку Попенка такий самий сценарій може повторитися й у поточному опалювальному сезоні. Наразі для цього є усі підстави.

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