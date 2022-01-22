Пенсия более 6000 грн.: для кого в 2022 году это станет реальностью?

В Украине довольно большой разрыв между минимальной и максимальной пенсией. Если быть более точным, то максимальная выплата больше минимальной в десять раз. То есть, в тот момент, как кто-то получает ежемесячно по 20 000 грн, другие (и их большинство) довольствуются только 2000 грн.





Контраст поражает, и власти активно обещают немного уменьшить эту бездну. В этом году планируют начислить добавки абсолютно всем категориям граждан. Средняя выплата должна стартовать от 6000 грн. А вот кому такая сумма достанется рассказываем.

Не менее 6000 грн будут получать лица, которым начислили пенсию по выслуге лет

Прибавки к пенсии тем или иным категориям граждан будут приходить в течение всего года. То есть, если в январе доплату получили лица с инвалидностью и семьи погибших в зоне АТО, то уже весной доплату получат владельцы минимальной и средней выплаты. А в октябре возрастная категория 70-75 лет. В общем, к концу 2022 года, пенсии украинцев должны выглядеть следующим образом:

Социальная помощь пересечет отметку в 2000 грн. Пенсия начислена в связи с инвалидностью – минимум 3269 грн. Минимальная средняя пенсия для лиц, имеющих необходимый стаж – 4500 грн. Пенсия по выслуге лет – 6442 грн. Пенсия для лиц 70-75 лет не будет меньше 3000 грн. Максимальная пенсия – 20 109 грн. Пенсии судей – 90 822 грн.

Как видим, лучше всего в Украине живут пенсионеры, ранее работавшие судьями. Им пенсия начисляется по уникальной системе, которую больше не применяют ни к кому. Им насчитывают по 80% от их зарплаты, плюс добавляют в эту сумму разнообразные коэффициенты, в зависимости от стажа, и размера прежней зарплаты.

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