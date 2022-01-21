Выбрасывая на мусорку эти продукты вы накликаете на себя беду: всего три наименования

В народе существует множество примет. Иногда что-то действительно сбывается, даже если человек упрямо заявляет, что не верит во все это. Даже самые большие скептики чувствуют себя некомфортно, если перед их носом перебежит дорогу черный кот. Но если желанием кота двигаться именно в этом направлении мы не управляем, то другие вещи нам вполне по силам.





Например, мы можем сами решить, выбрасывать ли определенные продукты, вещи или еду, или нет. И если вы привыкли, каждый день отправлять в мусорку кучу объедков, то рекомендуем вам почитать эту статью. И немного пересмотреть эту вредную привычку.

Нельзя выбрасывать три продукта

С давних времен, люди знают, что нельзя не только выбрасывать, но и просто бросать на землю хлеб. Считается, что это грех, а еще такие действия навлекают беду на ваш дом. Ссоры, болезни, финансовые проблемы. Наши предки говорили, что даже крохи со стола нельзя сбрасывать на землю, а затем отправлять в мусорку. Если вы не успели съесть весь хлеб, и он испортился, или очерствел — отнесите его голубям или другим птицам. Так поступать можно.

Среди других продуктов, с которыми надо поступать так же, как и с хлебом:

Крупы и каши. Выбрасывая их, вы прощаетесь с материальным достатком. Молоко, творог и другие молочные продукты. Выбрасывая их мы выбрасываем счастье из своего дома. Свежие фрукты и овощи. Выбрасывая их на мусор, мы провоцируем ссоры с близкими людьми.

Не приметами единственными

Еду не рекомендуют выбрасывать на мусор еще и потому, что попадая в грунт и контактируя с пластмассой, стеклом или другими бытовыми отходами, она провоцирует нежелательную реакцию. В результате этого в окружающую среду выделяются химические газы.

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