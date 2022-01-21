Відома співачка навмисне заразилася коронавірусом і померла: хотіла сертифікату про одужання

Коронавірус забирає щодня тисячі життів по всьому світу. Попри те, що людство масово вакцинується, статистика захворюваності досі не втішна. Сотні тисяч хворих щодня, та тисячі померлих, серед котрих нерідко ті, хто від щеплення принципово відмовляється.





Однією з таких була співачка з Чехії, Хана Хорка. На жаль, днями жінка померла від ускладнень коронавірусу. 57-річна знаменитість захворіла на вірус “Дельта”, і заразилась вона спеціально. Хорка хотіла перехворіти ковідом та отримати сертифікат про одужання, з яким у Європі можна спокійно відвідувати заклади харчування, сауни, театри тощо. Робити щеплення вона категорично відмовилася.

Жінка підчепила ковід від близьких

Напередодні у співачки вдома хворіли чоловік та син, але вони мали щеплення тому переносили хворобу легко. Жінка вирішила, що вона теж хоче перехворіти, тоді їй не доведеться обмежувати свою свободу пересування. Захворівши, Хорка ще деякий час виходила на зв’язок з прихильниками в інстаграмі і навіть говорила, що нарешті “перемогла вірус”. Але потім, їй раптово стало зле. Співачка померла прямо у своєму ліжку, від нестачі кисню.

Син померлої звинувачує у всьому місцевих борців проти вакцинації. Мовляв, його мама послухала їх, а не своїх рідних. Чоловік Хорки теж каже, що його дружині добряче “промили мізки”, і вони з сином були просто безсилими.

Лікарі ж зауважують, що вакцинація не захищає від вірусу. Захворіти ви також можете, але перебіг хвороби буде в рази легшим. Як мінімум серед тих, хто потрапляє в лікарню, а тим паче помирає, виключно ті, хто щеплення не робив.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿