Известная певица намеренно заразилась коронавирусом и умерла: хотела сертификат об излечении

Коронавирус уносит ежедневно тысячи жизней по всему миру. Несмотря на то, что человечество массово вакцинируется, статистика заболеваемости до сих пор не утешительна. Сотни тысяч больных ежедневно и тысячи умерших, среди которых нередко те, кто от прививки принципиально отказывается.





Одной из таких была певица из Чехии Хана Хорка. К сожалению, на днях женщина скончалась от осложнений коронавируса. 57-летняя знаменитость заболела вирусом “Дельта”, а заразилась она специально. Хорка хотела переболеть ковидом и получить сертификат о выздоровлении, с которым в Европе можно спокойно посещать заведения питания, сауны, театры и т.д. Делать прививку она категорически отказалась.

Женщина подцепила ковид от близких

Накануне у певицы дома болели муж и сын, но у них была прививка, поэтому они переносили болезнь легко. Женщина решила, что она тоже хочет переболеть, тогда ей не придется ущемлять свою свободу передвижения. Заболев, Хорка еще некоторое время выходила на связь со сторонниками в Инстаграмме и даже говорила, что наконец-то “победила вирус”. Но потом, ей вдруг стало плохо. Певица умерла прямо в своей постели, от недостатка кислорода.

Сын умершей обвиняет во всем местных борцов против вакцинации. Мол, его мама выслушала их, а не своих родных. Муж Хорки тоже говорит, что его жене изрядно “промыли мозги”, и они с сыном были просто бессильны.

Врачи отмечают, что вакцинация не защищает от вируса. Заболеть вы тоже можете, но течение болезни будет в разы легче. Как минимум среди тех, кто попадает в больницу, а тем более умирает, исключительно те, кто прививки не делал.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿