Викидаючи на смітник ці продукти ви накликаєте на себе біду: всього три найменування

В народі існує безліч прикмет. Інколи щось справді збувається, навіть якщо людина вперто заявляє, що не вірить у все це. Навіть найбільші скептики почуваються некомфортно, якщо перед самим їхнім носом перебіжить дорогу чорний кіт. Але якщо бажанням кота рухатися саме в цьому напрямку ми не керуємо, то от інші речі нам цілком під силу.





Наприклад, ми можемо самі вирішити, чи викидати певні продукти, речі або їжу, чи ні. І якщо ви звикли, щодня відправляти у смітник купу недоїдків, то рекомендуємо вам почитати цю статтю. І трішки переглянути цю шкідливу звичку.

Не можна викидати три продукти

З давніх-давен, люди знають, що не можна не те що викидати, а й просто кидати на землю хліб. Вважається, що це гріх, а ще такі дії накликають біду на вашу домівку. Сварки, хвороби, фінансові проблеми тощо. Наші предки говорили, що навіть крихти зі столу не можна згортати на землю, а потім відправляти у смітник. Якщо ви не встигли з’їсти весь хліб, і він зіпсувався, або зачерствів — віднесіть його голубам, чи іншим птахам. Так робити можна.

Серед інших продуктів, з якими треба чинити так, як і з хлібом:

Крупи та каші. Викидаючи їх ви прощаєтесь з матеріальним достатком. Молоко, сир та інші молочні продукти. Викидаючи їх ми “викидаємо” щастя з свого дому. Свіжі фрукти та овочі. Викидаючи їх на сміття ми провокуємо сварки з близькими людьми.

Не прикметами єдиними

Їжу не рекомендують викидати на сміття ще й тому, що потрапляючи в грунт та контактуючи з пластмасою, склом чи іншими побутовими відходами, вона провокує небажану реакцію. В результаті цього в навколишнє середовище виділяються хімічні гази.

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