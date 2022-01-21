Комаровський пояснив чому щеплення роблять у ліву руку і куди колоти вакцину не можна, хоча лікарі це пропонують

Ще недавно більшість згадувала б, куди їм кололи вакцину, адже останні щеплення у багатьох відбулися дуже давно. Від грипу вакцинуються не всі, а вакцини від кору, чи то дифтерії це більше про дітей. Але “завдяки” коронавірусу всі моментально пригадають, що у 90% випадків щеплення роблять у ліву руку.





Комаровський пояснив чому так, і застерігає всіх батьків, щоб не дозволяли колоти вакцину дітям у сідницю. Мовляв це і не дієво, і навіть небезпечно.

В ліву руку колять всім правшам, а в праву тим, хто пише лівою рукою

Так повелося, що будь-яка вакцина може дати побічну реакцію. Біль, почервоніння, припухлість — в такі моменти рукою не те, що не бажано щось робити, а й не дуже то й реально. При вакцинації від коронавірусу траплялися випадки, що вакцинованим важко було банально підняти руку вгору, чи напружити її. Саме тому, щеплення роблять в ту руку, яка не є робочою. Якщо ж ви лівша, то можете повідомити про це, і вам зроблять щеплення на правій руці.

Також Комаровський розповів, що деякі медсестри пропонують вколоти вакцину дітям в сідницю. Від коронавірусу в Україні дітей ще не вакцинують, але ж є й ряд інших щеплень. На думку медика це пережитки минулого, це не дієво, а ще небезпечно.

По-перше, медсестра навіть при всій досвідченості, може попасти голкою у сідничний нерв. Це дуже боляче, і біль ця проходить не так швидко.

По-друге, в сідницях є багато жирових тканин, як наслідок вакцина розщеплюється дуже довго, і є неефективною. Тому ніяких експериментів, і робимо дітям щеплення, або в ліву руку (чи праву), або у вигляді капельок на язик.

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