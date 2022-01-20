Дороже чем в Европе: украинцы получили платежки с суммой под 400 евро

С декабря жителей многоэтажки в Киеве перевели на коммерческий тариф.





Теперь люди вынуждены платить по 12 тысяч гривен в месяц только за электричество. С декабря застройщик сообщил о переходе на коммерческий тариф. А это больше 5 гривен за киловатт, то есть в три раза больше, чем платят другие украинцы.

Галина, которая несколько месяцев назад заселилась в новую квартиру рассказывает, что кроме освещения она пользуется электрической плитой и бойлером. В ноябре она платила 2 тысячи гривен за все, а уже в декабре в платежке была цифра в 12 тысяч гривен.

Дело в том, что застройщик неожиданно сообщил жильцам о переводе на коммерческий тариф. То есть 5,7 гривны вместе 1,68 гривны за киловатт. Поначалу застройщик обещал, что будет компенсировать разницу, а жильцы дома будут платить, как и раньше. Но он не сдержал слово. Днями возмущенные жильцы дома митинговали под офисом застройщика. Но ответов так и не получили.

Глава общества потребителей коммунальных услуг Олег Попенко утверждает, что только в Киеве таких домов 250. Застройщики не хотят рассчитываться и брать на себя обязательства. По факту деньги присваиваются, вместо того, чтобы инвестировать в инфраструктуру и подключать дома к сети.

Вся ситуация возникла в связи с тем, кто квартир юридически еще нет. Дом не сдан в эксплуатацию. То есть застройщик может огласить банкротство, не достроить объект или какой-то госслужащий откажется выдать документ. Людям, которые покупают недвижимость, которой не существует на бумагах, нужно в первую очередь смотреть историю застройщика, иначе они рискуют попасть в ситуацию, описанную выше.

Адвокаты советуют для начала писать жалобы в Госпродпотребслужбу и обращаться в суд. Если у жителей Киевской многоэтажки ничего не получится в суде, им придется объединяться и самостоятельно подключаться к электросетям без посредников. Однако стоимость таких работ может достичь нескольких миллионов гривен.

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