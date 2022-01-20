Програміст майнить біткоїни на старому ноутбуці: цифри просто космічні

Програміст провів цікавий експеримент. Він перетворив 32-річний ноутбук на машину для майнінгу біткоїну. Виявилося, що теоретично це можливо, але не рентабельно. Фахівець стверджує, що ця машина зможе принести 1 долар за 584 мільйони років!





Для свого експерименту розробник Дмитро Єлісєєв взяв старенький ноутбук Toshiba T3200SX. У ньому процесор Intel 386SX із частотою 16 МГц. Пристрій був передовим свого часу, та й коштувала машина в 1989 році аж 6 300 доларів.

Пристрій працює на операційній системі MS-DOS. Тобто для початку комп’ютерний розробник написав програму для майнінгу криптовалюти та встановив її на старий ноутбук. У підсумку у нього вийшла машина для майнінгу з обчислювальною швидкістю 16 хешів за секунду.

Щоб було зрозуміліше, це у 100 трильйонів разів менше, ніж у однієї з найпотужніших машин для майнінгу, продуктивність якої становить близько 200 терахешів. Хоча раніше двом щасливчикам пощастило створити блок у ланцюжку біткоїну з невеликих TH/s, за що вони отримали 12,5 біткоїнів нагороди на двох.

На фоні такої новини Дмитро Єлісєєв називає можливість майнінгу на такому комп’ютері реальною. Якщо ввести комп’ютер у майнінговий пул, тобто частину нагороди отримує один учасник, а решта розподіляється між іншими. Однак для цього потрібно налаштувати на ноутбуці Ethernet-карту та IP-адресу, але зробити це операційній системі MS-DOS дуже складно.

Враховуючи, що при потужності такого ноутбука в 39 Вт, при цілодобовій роботі на місяць він споживатиме електроенергії на 41 гривню. А за 584 мільйони років витрата на електрику становитиме 287 мільярдів гривень. За цей час можна буде одержати цілий долар.

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