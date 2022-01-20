Дорожче ніж в Європі: українці отримали платіжки з сумою під 400 євро

З грудня мешканців багатоповерхівки у Києві перевели на комерційний тариф.





Тепер люди змушені платити по 12 тисяч гривень на місяць лише за електроенергію. З грудня забудовник повідомив про перехід на комерційний тариф. А це більше ніж 5 гривень за кіловат, тобто втричі більше, ніж платять інші українці.

Галина, яка кілька місяців тому заселилася в нову квартиру, розповідає, що крім освітлення вона користується електричною плитою та бойлером. У листопаді вона платила 2 тисячі гривень за все, а вже у грудні у платіжці була цифра у 12 тисяч гривень.

Справа в тому, що забудовник несподівано повідомив мешканцям про переведення на комерційний тариф. Тобто 5,7 гривні замість 1,68 гривні за кіловат. Спочатку забудовник обіцяв, що компенсуватиме різницю, а мешканці будинку платитимуть, як і раніше. Але він не дотримав слова. На днях обурені мешканці будинку мітингували під офісом забудовника. Але відповіді так і не отримали.

Голова товариства споживачів комунальних послуг Олег Попенко стверджує, що лише у Києві таких будинків 250. Забудовник не хоче розраховуватись та брати на себе зобов’язання. За фактом гроші привласнюються, замість того, щоб інвестувати в інфраструктуру і підключити будинок до мережі.

Уся ситуація виникла у зв’язку з тим, хто квартир юридично ще немає. Будинок не зданий в експлуатацію. Тобто, забудовник може оголосити банкрутство, не добудувати об’єкт або якийсь держслужбовець відмовиться видати документ. Людям, які купують нерухомість, якої не існує на паперах, потрібно насамперед дивитися на історію забудовника, інакше вони ризикують потрапити в ситуацію, описану вище.

Адвокати радять для початку писати скарги до Держпродспоживслужби та звертатися до суду. Якщо у мешканців київської багатоповерхівки нічого не вийде в суді, їм доведеться об’єднуватися та самостійно підключатися до електромереж без посередників. Проте вартість таких робіт може сягнути кількох мільйонів гривень.

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