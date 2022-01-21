1000 гривень за доставку “Новою поштою”: за що довелося доплатити клієнтці компанії

Клієнтка “Нової пошти” розповіла на своїй сторінці у фейсбук про те, як заплатила зайві гроші через неуважність оператора компанії.





Клієнтка «Нової пошти» поділилася своєю дивною історією, яка трапилася з її посилкою. Жінці довелося заплатити аж 1061 гривень за доставку.

Справа була така, жінка відправляла у Вінницьку область реабілітаційний стіл за допомогою OLX-доставки. Проте оператор відділення сказав, що через обсяг посилку доведеться оформляти як звичайну.

Жінка запевняє, що стіл був упакований у плівку та скотч. Вже вдома вона подивилася чек, коли хотіла відправити його отримувачу, і той був вкрай здивований, вартість послуги доставки – аж 1061 гривня.

Згодом клієнтка зв’язалася зі службою підтримки «Нової пошти», де їй сказали, що оператор додав 376 гривень за упаковку, при цьому жінку не попередили.

Їй довелося оформляти скаргу, де вона описала, що оператор не питав її щодо додаткового упакування. Більше того, в чеку було зазначено лише вартість доставки, про упаковку інформації не було.

Після повторного звернення до служби підтримки клієнтці повідомили, що оператор попереджав її про упаковку та вартість. Клієнтці порадили бути уважнішою в майбутньому.

Пізніше одержувач надіслав фото упакування – напівпорожню дерев’яну коробку, в якій на дні лежав стіл.

Як відреагувала «Нова пошта»

Співробітники швидко відреагували на скаргу та уточнили всі нюанси. У компанії зазначається, що відправник не почув попередження. При цьому компанія запропонувала компенсувати вартість упакування, тобто 376 гривень.

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