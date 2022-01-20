Программист майнит биткоин на старом ноутбуке: цифры просто космические

Компьютерный разработчик провел интересный эксперимент. Он превратил 32-летний ноутбук в машину для майнинга биткоина. Оказалось, что в теории это возможно, но не рентабельно. Специалист утверждает, что эта машина сможет принести 1 доллар за 584 миллионы лет!





Для своего эксперимента разработчик взял старенький ноутбук Toshiba T3200SX. В нем процессор Intel 386SX с частотой 16 МГц. Устройство было передовым в свое время, да и стоила машина в 1989 году аж 6 300 долларов.

Устройство работает на операционной системе MS-DOS. То есть для начала компьютерный разработчик написал программу для майнинга криптовалюты и установил ее на старый ноутбук. В итоге у него получилась машина для майнинга с вычислительной скоростью 16 хешей в секунду.

Чтобы было понятнее, это в 100 триллионов раз меньше, чем у одной из наиболее мощных машин для майнинга, производительность которой составляет около 200 терахешей. Хотя ранее двум счастливчикам повезло создать блок в цепочке биткоина с небольших TH/s, за что они получили 12,5 биткоинов награды на двоих.

На фоне такой новости разработчик называет возможность майнинга на таком компьютере реальной. Если ввести компьютер в майнинговый пул, то есть когда часть награды получает один участник, а остальное распределяется между остальными. Однако для этого понадобится настроить на ноутбуке Ethernet-карту и IP-адрес, но сделать это операционной системе MS-DOS крайне сложно.

Учитывая, что за мощность такого ноутбука 39 Вт, при круглосуточной работе в месяц он будет потреблять электричества на 41 гривну. А за 584 миллиона лет расход на электричество составит 287 миллиардов гривен. За это время можно будет получить целый доллар.

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