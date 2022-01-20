90% розставань: названо три причини, через які чоловіки йдуть від жінок

На одному з популярних форумів відбулося опитування, з яких причин чоловіки готові покинути свою жінку. Результати виявилися зовсім непередбачуваними.





Лінь. «Виніс мізків». Вимоги подарунків.

Але не все так просто. Якщо розібратися з кожним фактором, то чоловіки вкладають у все це більш глибоке значення.

Лінь

Йдеться про зовсім не вікові зміни, зовнішній вигляд чи небажання розвиватися. Під лінню чоловіки мають на увазі погане побутове обслуговування. Не зварили суп або не прибрали в будинку, все, ви непридатна для шлюбу жінка. Чоловіки шукають жінку, яка готова в другу зміну обслуговувати їх від і до.

“Виніс мізків”

Тут все набагато складніше, ніж у попередньому пункті. Мається на увазі наполегливе нагадування чоловікові про його обов’язки – полагодити кран у ванній або поміняти лампочку в коридорі. Набридливі нагадування роблять жінку непридатною для сімейного життя. Зауважте, жінка повинна виконувати 100500 обов’язків і ні про який відпочинок не йдеться. А ось прохання до чоловіка про виконання своїх побутових обов’язків сприймається у багнети.

Вимоги подарунків

Із цим фактором все просто. Чоловікам не потрібна жінка, яка постійно потребує подарунків та матеріальних винагород. Частково вони мають рацію, меркантильність – не найкраща риса людини. Вибагливих дівчат більшість чоловіків відсівають на ранніх етапах знайомства.

Висновки із цієї історії дуже прості. Чоловіки, як і раніше, потребують мовчазної домробітниці, яка обслуговуватиме “дорослу дитину” безкоштовно. Але такі часи минули, тепер більшість жінок самодостатні і цілком здатні впоратися з побутом без чоловіка. А це означає, що сильній статі тепер треба змінюватися, щоб завоювати увагу жінки.

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