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90% расставаний: названы три причины, из-за которых мужчины уходят от женщин

21.01.2022
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На одном из популярных форумов проходил опрос, по каким причинам мужчины готовы бросить свою женщину. Результаты оказались совсем непредсказуемыми.


  1. Лень.
  2. «Вынос мозгов».
  3. Требования подарков.

Но не все так просто. Если разобраться с каждым фактором, то мужчины вкладывают в них более глубокий смысл.

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Лень

Имеются в виду совсем не возрастные изменения, внешний вид или нежелание развиваться. Под ленью мужчины подразумевают плохое бытовое обслуживание. Не сварили суп или не убрали в доме, все, вы непригодная для брака женщина. Мужчины ищут женщину, готовую во вторую смену обслуживать его от и до.

«Вынос мозга»

Тут все куда сложнее, чем в предыдущем пункте. Здесь подразумевается настойчивое напоминание мужчине о его обязанностях – починить кран в ванной или поменять лампочку в коридоре. Назойливые напоминания делают женщину непригодной для семейной жизни. Отметьте, женщина должна выполнять 100500 обязанностей и ни о каком отдыхе речь не идет. А вот просьба к мужчине о выполнении своих бытовых обязанностей воспринимается в штыки.

Требования подарков

С этим фактором все просто. Мужчинам не нужна женщина, которая постоянно требует подарки и материальные вознаграждения. Отчасти они правы, меркантильность – не лучшая черта человека. Требовательных девушек большинство мужчин отсеивают на ранних этапах знакомства.

Выводы с этой истории очень простые. Мужчины по-прежнему нуждаются в молчаливой домработнице, которая будет обслуживать великовозрастного ребенка бесплатно. Но такие времена прошли, теперь большинство женщин самодостаточные и вполне способны справиться с бытом без мужчины. А это значит, что сильному полу теперь нужно меняться, чтобы завоевать внимание женщины.

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21.01.2022
1 хвилина на прочитання

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