Тайны Netflix: в сеть слили коды для доступа к скрытым фильмам

Сервисом Netflix пользуется большое количество пользователей. Там можно посмотреть множество интересных фильмов и сериалов. Но есть одна большая проблема. Все кто знакомы с платформой знают, как сложно там что-нибудь найти или выбрать. Нет никакого разделения по категориям, жанрам, и фильм или сериал приходится искать либо только по названию, или просто листать ленту пока глаз за что-то “не зацепится”.





Оказывается опытные пользователи знают “секретные коды” с помощью которых можно “вытащить” из трущоб Netflix множество разнообразных материалов, именно того жанра, который вам необходим.

Что это за коды и как ими пользоваться?

Коды — это волшебная палочка для тех, кто обожает все, что есть на Нетфликс, но всегда нервничает при поиске нужного фильма. Для того чтобы облегчить навигацию, можно пользоваться специальными кодами. Все коды доступны на просторах Интернета, мы же в материале поделимся несколькими самыми популярными.

Пользоваться кодом просто. Надо только определиться, какой жанр вам нужен. Далее в поисковике вводите URL-адрес Netflix и добавляете код в конце ссылки, например: www.netflix.com/browse/genre/xxx – где “ххх” это цифры. Код может быть трехзначным, четырехзначным и даже пятизначным. После этого вам открывается весь список фильмов и программ исключительно в том жанре, который вам нужен.

Количество кодов зашкаливает, ведь на Нетфликс есть не только множество жанров, но и микро жанров и каждому нужен свой код. Вот несколько самых популярных:

Романтические мелодрамы – 31273. Документальные фильмы (биографии) – 3652. Комедии – 31694. Причем жанр “Комедия” имеет несколько поджанров: романтические комедии, черный юмор, аниме и т.д. Ужасы – 10944.

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