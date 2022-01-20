Каждый украинец теперь может проверить размер своей будущей пенсии онлайн

Теперь украинцы могут проверить количество лет страхового стажа, размер будущей пенсии и дату старта пенсионных выплат без посещения Пенсионного фонда. Более того, теперь даже не нужно выходить из дома, что очень актуально, учитывая продолжение коронавирусных ограничений.





Пенсионный фонд предлагает теперешним и будущим пенсионерам получить всю информацию в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда Украины. Там можно получить исчерпывающую информацию о новом размере пенсии, например, после последнего перерасчета, а также узнать учтенный страховой стаж и множество другой информации, которая имеет отношение к пенсионному обеспечению украинских граждан.

В личном кабинете вы получите доступ к следующей информации:

с каких составляющих формируется пенсионная выплата;

удержания с пенсии;

сроках, в которые назначают пенсионные выплаты;

дате и размере последней выплаты;

дате получения пенсии в будущем;

выбранный способ получения пенсии, имеется в виду Укрпочта или банк;

название банка и счет, на который поступает выплата.

Чтобы попасть в личный кабинет на официальном сайте Пенсионного фонда Украины, понадобится подтвердить личность с помощью электронной подписи. Получить ее можно на сайте «Дия» или в банке. Также можно войти в личный кабинет с помощью банковской карты BankID или по номеру телефона, если вы предоставили паспортные данные своему оператору мобильной связи.

Как видите, Украина постепенно, но уверенно отходит от бюрократии. Теперь большинство вопросов можно решить онлайн. Часть услуг доступна в приложении «Дия», остальные можно получить на официальных сайтах той или иной организации. Это намного удобнее, к тому же безопасно, учитывая стремительное распространение коронавирусной инфекции.

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