Несумісний союз: названо знаки зодіаку, які ніколи не зможуть бути разом

Знайти “другу половинку” набагато простіше, ніж здається, стверджують астрологи. Але якщо знати один секрет: ніколи не потрібно будувати відносини з людиною, чия енергетика кардинально відрізняється від вашої. Як би не було прикро, теорія «протилежностей, що притягуються», іноді грає злий жарт.





Серед інших, наприклад, експерти виділяють ТОП-3 пар знаків зодіаку, спільне проживання яких може призвести до грандіозних скандалів і психологічних травм.

Лев та Діва

Особи, народжені під знаком Лева, не терплять критики. У їхньому ідеальному світі існують лише слуги, чиє завдання — насолоджуватися господарем. Непримиренні і горді вони ніколи не захочуть слухати і чути партнера, чого не скажеш про Дів. Представники цього знака комунікабельні і вкрай вимогливі, а тому спокійного життя Левам точно не дадуть. Ці відносини можуть закінчитися так і не розпочавшись. Ну, погодьтеся, кому приємно після першого сексу слухати лекцію про розкидані шкарпетки?

Козеріг та Близнюки

Консервативні, похмурі та замкнуті Козероги ніколи не зможуть зрозуміти добродушних та відкритих Близнюків. Головною проблемою у цих відносинах можуть стати ревнощі. Розуміючи, що Близнюки не зможуть всидіти на місці, Козеріг зробить відчайдушну спробу «підім’яти» їх під себе. Тотальний контроль та постійні закиди остаточно зруйнують і без того тендітну сімейну ідилію.

Телець та Овен

Щоб виявити причину розбіжностей у цій парі, не потрібно заглиблюватися у аналіз. Досить лише згадати, як виглядають описані знаки: обидва копитні, обоє з рогами. Овни та Тельці, хоч і знаходяться поруч у зодіакальному календарі, але насправді ніколи не зможуть ужитися. Перші — особи жорсткі й уперті, другі — вразливі та ніжні. Одні прагнуть збудувати кар’єру, інші вимагають уваги та народження дітей. Регулярні побутові конфлікти на ґрунті різних поглядів на життя — ось що, зрештою, руйнує будь-який союз.

Втім, не тільки вимогливість і химерність заважає вибудувати довгі стосунки. Серед інших зустрічаються і надто уразливі знаки зодіаку, які ниттям і причіпками замучають навіть найтерплячіших партнерів.

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