Лікар Комаровський назвав симптоми, при яких необхідно терміново звернутися до поліклініки

За словами лікаря Євгена Комаровського, навіть незначні погіршення мають стати приводом для того, щоб вдатися до допомоги спеціалістів.





За його словами, до лікаря необхідно піти при підвищенні артеріального тиску, болю в суглобах, почутті втоми або зниженні працездатності, погіршенні пам’яті, печії.

«Терпіти це в жодному разі не можна, якщо є якийсь симптом, треба звернутися до лікаря. А також при зміні у звичному способі життя — різко схудла людина, різко видужав, перестав висипатися, став дратівливим, нервовим», — зазначив фахівець .

Необхідно звернути і такі зміни, як випадання волосся, висипання на шкірі. А при болях у грудях, животі, гострому головному болю слід дзвонити в швидку.

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