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Лікар Комаровський назвав симптоми, при яких необхідно терміново звернутися до поліклініки

19.01.2022
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За словами лікаря Євгена Комаровського, навіть незначні погіршення мають стати приводом для того, щоб вдатися до допомоги спеціалістів.


За його словами, до лікаря необхідно піти при підвищенні артеріального тиску, болю в суглобах, почутті втоми або зниженні працездатності, погіршенні пам’яті, печії.

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«Терпіти це в жодному разі не можна, якщо є якийсь симптом, треба звернутися до лікаря. А також при зміні у звичному способі життя — різко схудла людина, різко видужав, перестав висипатися, став дратівливим, нервовим», — зазначив фахівець .

Необхідно звернути і такі зміни, як випадання волосся, висипання на шкірі. А при болях у грудях, животі, гострому головному болю слід дзвонити в швидку.

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19.01.2022
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