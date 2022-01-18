Астрологи розповіли, союз яких знаків точно завершиться болючим та проблемним розставанням

Сумісність по гороскопу це те, на що багато людей звертають особливу увагу. Дехто навіть не починає стосунки з партнером, який дуже до вподоби, адже знає, що вони несумісні і це не приведе до добра. Такі дії інколи дуже доречні, адже астрологи й справді вважають, що деяким знакам не варто створювати сім’ю, навіть якщо їхня закоханість дуже сильна. Все завершиться плачевно для обох.





Овен і Водолій

Дві абсолютно різні та протилежні одна одній особистості. Овни, які шукають пожиттєвої вірності, любові, уваги та активного партнера. І Водолії, які вірністю похизуватися не можуть, а ще точно не ставлять сім’ю на перше місце. Ця пара або розійдеться, або буде глибоко нещасна разом.

Лев і Телець

Це два імпульсивні диктатори, які спочатку згоратимуть у полум’ї пристрасті, а потім почнуть змагатися хто головний та ставити ультиматуми один одному. Розставання неминуче, але проблема в тому, що воно буде дуже болючим і партнери ще довго не зможуть забути один одного, хоч і бути разом не зможуть.

Скорпіон і Водолій

Різні погляди на життя та характери не дадуть цим знакам бути разом. Водолії романтики, а Скорпіони ні. Кожен постійно вимагатиме від іншого те, що йому не властиво. Союз таких знаків може протриматися досить довго, але по справжньому щасливим він не буде.

Козеріг і Риби

Схожа ситуація, як у попередніх партнерів. Риби полюбляють мріяти, літати в хмарах, але не переходити до дій, аби ці мрії збулися. Козероги навпаки, багато працюють, ініціативні та зосереджені на кар’єрі. Коли пристрасть минає, ці знаки стають просто співмешканцями. Особливо швидко такий союз руйнується, якщо Риби це чоловік, а Козеріг — жінка.

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