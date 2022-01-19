Врачи раскритиковали любимый завтрак детей и взрослых: эта еда быстро портит здоровье

Есть определенный процент людей, которые не завтракают. Выпьют кофе или стакан воды, а первый прием пищи у них уже ближе к обеду. Но таких немного. Все же большинство взрослых и детей завтракают, как минимум бутербродами с маслом и сыром или колбасой. И это оказывается большая проблема.





Диетологи и специалисты по здоровому питанию уверяют, такие бутерброды – это самое плохое, что можно приготовить детям на завтрак. Да и взрослым часто их есть не следует.

Все дело в масле и твердом сыре

Как отметил, врач и кандидат медицинских наук Сергей Вялов, сливочное масло – это сплошной холестерин. Оно содержит триглицериды, а еще много калорий. Это бомба замедленного действия, поражающая сердце, сосуды, а также поджелудочную железу. Кушать масло в составе каши или круп – это не так вредно, как есть его в чистом виде с хлебом.

Так же и сыр. Во-первых, если вы считаете, что это полезный продукт, вы ошибаетесь, ведь действительно качественный и натуральный сыр стоит довольно дорого. И то им рекомендуют не злоупотреблять. А все эти «сырные продукты» которыми переполнены супермаркеты, и вовсе ничего общего с качественной молочкой не имеют.

Как отмечают диетологи, большое количество бутербродов, и даже небольшое, но утром на голодный желудок, сокрушительно влияет на печень и поджелудочную железу. А если так произошло, что поедание бутербродов с маслом и сыром сопровождается алкогольными напитками, то и вовсе может развиться панкреатит. Все из-за большого выброса желчи в поджелудочную, в связи с чем она начинает производить большее количество ферментов и переваривать сама себя.

Полностью отказываться от таких бутербродов не нужно, но точно не употреблять их каждое утро на завтрак или в течение каждого дня в виде перекусов.

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