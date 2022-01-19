Дорахували по 2000 грн.: хто скоро здивується своїй новій пенсії?

З 1-го січня відбувся перерахунок пенсій. Це лише перший з кількох запланованих у цьому році. Планується, що до кінця 2022 року, середня пенсія в Україні буде не меншою ніж 4500 грн., а мінімальна вище 2000 грн.





Дехто в результаті цих перерахунків отримає по кілька десятків гривень на свій рахунок, дехто кілька сотень, а комусь пощастить більше, і їм дорахують одразу пару тисяч до тієї пенсії, яку вони зараз отримують. То кому скільки перепаде і в кого виплата зросте одразу на 2000 грн.?

Таку надбавку передбачили для тих, хто втратив близьких у зоні АТО

Наразі, ті сім’ї, які втратили годувальника в зоні АТО отримують пенсію у розмірі 6000 грн. Мова про непрацездатних осіб, тобто старих батьків, які вже є пенсіонерами, а в АТО втратили сина. Або дружин з неповнолітніми дітьми, батько яких загинув або пропав безвісти на Сході. З січня пенсія цих осіб зросте майже на 2000 грн.

Щоправда, якщо в родині двоє та більше претендентів на цю допомогу, то вона залишиться у старому розмірі, але отримуватимуть її всі непрацездатні члени сім’ї. Зараз в Україні це майже 4000 осіб.

Суттєво підвищили виплати й для осіб з інвалідністю

В першу чергу надбавки відчули особи з інвалідністю, яку вони отримали внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС. Ті хто має першу групу інвалідності, отримуватимуть майже на 4000 більше, і загалом їхня пенсія становитиме майже 14 000 грн. Перша і друга групи отримуватимуть на кілька тисяч менше, але мінімальна виплата буде не нижчою ніж 9000 грн.

Далі на черзі не пільгові категорії, а звичайні пенсіонери. Восени планують переглянути розмір середньої виплати, щоб вона була не меншою ніж 4500 грн. А також, не менше 3000 отримуватимуть всі, кому виповнилося від 70 до 75 років, за умови наявності необхідного трудового стажу.

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