Против всех ожиданий: эксперты спрогнозировали курс доллара на год

В ближайший год курс национальной валюты будет оставаться стабильным. Несмотря на ожидаемый рост уровня инфляции, доллар едва превысит отметку в 28 грн. Такими прогнозами поделились руководители ведущих отечественных компаний, принявших участие в ежеквартальном опросе Национального банка.





Почти 700 представителей бизнеса из разных регионов Украины изменили свои ожидания относительно курса доллара в 2022 году. И что интересно, эти ожидания каждый раз становятся все более оптимистичными.

Теперь предприниматели убеждены, что гривна будет удерживать свои позиции на рынке в течение всего 2022 года. К концу четвертого квартала курс доллара по отношению к гривне составит не более 28,15 грн/долл. В то время как еще в начале осени 2021-го участники рынка в один голос прогнозировали курс на уровне 28,5 грн/долл.

При этом существенная часть представителей бизнеса считает, что курс даже не сможет пройти предел в 28 грн/долл. Такой позиции придерживается 35,3% руководителей компаний.

В то же время в предпринимательских кругах снизились ожидания касательно объемов производства. Да и инфляция по мнению производителей будет еще выше, чем рассчитывают в Нацбанке – около 8,7%.

Что касается действия курсового фактора, то его эксперты оценили в 40%. Хотя в третьем квартале 2021-го они сошлись на цифре в 45%.

Но несмотря ни на что предприниматели положительно оценивают текущее состояние своего бизнеса и настроены на дальнейшее развитие. Руководители многих украинских компаний имеют амбициозные планы на реализацию своей продукции в текущем году. Причем большинство делает ставку на рост объемов экспорта.

Более того, в 2022 году свыше 18% компаний ожидают значительных финансовых вливаний от иностранных инвесторов. За счет инвестиций они, прежде всего, смогут расширить штат и повысить заработную плату своим работникам. Согласно данным Нацбанка, уже сейчас около 3% компаний рассчитывают увеличить количество работников, а о повышении оклада в текущем году задумается аж 68,6% руководителей.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿