Пытка во благо или зачем подковывают лошадей

Люди приручили лошадей более 2500 лет назад. Метод подковывания появился лишь спустя 300 лет. Тогда копыта лошади «обували» в ткань, растения и кожу, но такие подковы не отличались надежностью и могли причинять боль животному.





Металлические подковы появились всего 1500 лет назад. Но зачем они животным и почему дикие лошади отлично обходятся без такой процедуры.

Образ жизни

Жизнь дикой и домашней лошади имеет массу различий. Прирученные животные много работают, при этом перевозка людей – это тоже работа, причем довольно тяжелая. Повышенная нагрузка приводит к стиранию рогового слоя.

Более того, домашние лошади могут долгое время стоять в стойле, а потом работать без отдыха. В итоге роговой слой не успевает восстанавливаться. Касательно диких лошадей они постоянно движутся, но нагрузка отлично распределяется.

Влияние грунта

Сильно влияет на лошадь грунт, по которому она передвигается. Твердые поверхности не предназначены для лошадей, даже грунтовая дорога слишком твердая, не говорят уже об асфальте или брусчатке. Постоянный контакт с твердой почвой приводит к истончению рогового слоя.

Что будет, если роговой слой сильно сотрется

Обычно за домашними лошадями неплохо ухаживают, но копыта все равно сильно страдают. Именно поэтому хозяева надевают на ноги подковы. Они фиксируются специальными гвоздями. Периодически подковы меняются, чтобы не пострадали конечности.

Если этого не делать, у животного начнутся проблемы с ногами. Поврежденное копыто вызовет боль. Лошади будет сложно ходить, она начнет хромать. Далее последуют проблемы с суставами и позвоночником. Единственный способ защитить животное – вовремя его подковать.

Конечно, технологии постоянно развиваются. Теперь для лошадей создали пластиковую «обувь». Это намного удобнее для самого животного. Для надевания не нужно использовать специальные инструменты.