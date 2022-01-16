Посилку забирає підставний одержувач: нова схема обману через OLX-доставку

Шахраї постійно вдосконалюють свої схеми, а тому українцям варто бути уважними та обережними, щоб не втратити свої гроші. Все частіше випадки шахрайства пов’язані із популярним майданчиком OLX. Щоб захистити відвідувачів, сервіс впровадив послугу OLX доставка. Її сенс у тому, що продавець отримає гроші лише після того, як покупець забере посилку.





По суті, платформа виступає посередником та заморожує гроші. Здавалося б, така схема надійна і оминути її не вдасться. Але це не так. Шахраї вигадали новий спосіб обікрасти українців.

Що відбувається

Нещодавно своєю історією поділився Михайло із Дніпра. Він замовляв смартфон за вигідною ціною, близько 11 тисяч гривень. Продавець стверджував, що з телефоном все гаразд і запропонував OLX-доставку, як гарантію для обох сторін. Але висунув умову – надішле лише на Укрпошту. Покупець оплатив сервіс і чекав на посилку.

За кілька днів Михайло побачив біля відділення пошти вантажівку з посилками і одразу зайшов туди. Так, йому прийшла коробка. Але замість телефону в ній був сік та шоколадка. Звісно, ​​чоловік одразу ж відмовився від посилки та отримав свої гроші.

У чому обман

У чому сенс обману, адже зі сторони відправника дивно сподіватися, що покупець забере посилку не перевіряючи. Але все набагато складніше. За кілька днів ошуканий чоловік зустрів робітницю пошти, і вона розповіла продовження історії. Виявляється, що за посилкою приходила ще одна людина. Чоловік показав той самий трек-номер, але щойно оператор пошти попросила документи, він відразу відмовився від посилки.

Виявляється, продавець відправляє товар і шукає людину, яка за символічну плату забрала би посилку. Як тільки вона це зробить, гроші, заморожені на сервісі OLX-доставка, надійдуть на картку відправника.